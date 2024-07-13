鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛索尼科(AXNX-US)EPS預估下修至0.11元，預估目標價為71.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-13 00:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對愛索尼科(AXNX-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.2元下修至0.11元，其中最高估值0.66元，最低估值-0.44元，預估目標價為71.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.66(0.66)
|1.32
|1.57
|2.28
|最低值
|-0.44(-0.44)
|0.37
|0.52
|1.51
|平均值
|0.14(0.17)
|0.65
|1.07
|1.78
|中位數
|0.11(0.2)
|0.56
|1
|1.66
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.58億
|5.55億
|6.55億
|7.83億
|最低值
|4.37億
|5.24億
|6.13億
|7.12億
|平均值
|4.47億
|5.37億
|6.32億
|7.51億
|中位數
|4.47億
|5.35億
|6.30億
|7.54億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.80
|-1.48
|-1.86
|-1.28
|-0.12
|營業收入
|1,382萬
|1.12億
|1.80億
|2.74億
|3.66億
詳細資訊請看美股內頁：
愛索尼科(AXNX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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