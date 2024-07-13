search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛索尼科(AXNX-US)EPS預估下修至0.11元，預估目標價為71.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-13 00:15

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對愛索尼科(AXNX-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.2元下修至0.11元，其中最高估值0.66元，最低估值-0.44元，預估目標價為71.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.66(0.66)1.321.572.28
最低值-0.44(-0.44)0.370.521.51
平均值0.14(0.17)0.651.071.78
中位數0.11(0.2)0.5611.66

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.58億5.55億6.55億7.83億
最低值4.37億5.24億6.13億7.12億
平均值4.47億5.37億6.32億7.51億
中位數4.47億5.35億6.30億7.54億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-2.80-1.48-1.86-1.28-0.12
營業收入1,382萬1.12億1.80億2.74億3.66億

詳細資訊請看美股內頁：
愛索尼科(AXNX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAXNX

相關行情

台股首頁我要存股
愛索尼科67.8-0.19%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty