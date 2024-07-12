再獲富人青睞！星國受洗錢案拖累 香港重奪亞洲金融中心寶座

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:15

最新排名顯示，香港在 2024 年全球金融中心的排名重返亞洲第一，排在全球第三名，區域內主要競爭對手新加坡則位列全球第 4，而亞洲金融中心的格局變動，也許因為是新加坡去年爆發史上最大洗錢案。

去年 8 月，新加坡警方破獲這起洗錢案，涉及的資產逾 30 億星元 (約 679 億台幣)，包括現金、金條、珠寶、汽車以及住宅和商業地產，共有 10 名嫌疑人被捕，其中就有新寶投資創始人蘇寶林，另有 17 人還在接受調查。

遭逮捕的 10 人已經在上月全部認罪，最後一位認罪的是王德海，5 年前移居新加坡後，和妻子成立家族辦公室。34 歲的王德海在新加坡黃金地段烏節路買了一套價值 2300 萬星元 (約 5.2 億台幣) 的豪宅，並持有約 280 萬美元的加密貨幣。

洗錢金額之大讓新加坡的金融中心地位受到影響。新加坡政府在案件曝光後成立了一個部際委員會，審查反洗錢制度，當中被審查的銀行就有花旗、瑞信、華僑銀行和大華銀行等。2 名私人銀行家透露，一些銀行已經開始「自查」客戶，尤其是在新加坡的中國富豪客戶們。

今年 4 月，新加坡金管局推出數位平台，用於共用客戶資訊以打擊洗錢活動，並兩度提高對家族辦公室資產管理規模的門檻，從原先的 250 萬星元到現在的 2 千萬星元 (約 4.5 億台幣)，也使得最近中國資金來新加坡設立家庭辦公室的熱度稍退，轉往香港申辦。

香港則抓住機會並發佈一大堆吸引富豪的措施如家族辦公室稅收優惠、「投資移民 2.0」的新資本投資者入境計劃等等。根據預測，香港今年料將迎來約 200 名高凈值人士。

香港業內人士也透露，已有不少在新加坡定居的中國富人在詢問搬遷至香港或在當地設家族辦公室的事宜。

2 名銀行業人士透露，在香港，私人銀行中國相關業務有所回升。各投行近期也紛紛表示，將在亞太地區擴招財富管理業務，其中香港更是重中之重，而這些投行的財富管理職缺很偏愛招募會說中文的中國留學生。

目前，香港的金融類職缺相當熱門。八大投行中已有 5 家開放香港 2025 年的暑期實習申請，分別是高盛、美林、瑞銀、摩根大通和摩根士丹利。

全球最大資產管理公司貝萊德也開放了 APAC 2025 年暑期實習申請和全職工作的申請。