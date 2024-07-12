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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體類指數類股表現疲軟，跌幅2.05%，總成交額247.37億

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 12:19

台股今日半導體業類股表現疲軟，12日12:19相關指數下跌2.05%，總成交額247.37億元，大盤占比28.7%。

該產業上漲家數35、下跌家數52、平盤家數5。領跌個股宏碩系統(6895-TW)12日12:00股價下跌18元，報247.0元，跌幅6.79%。

半導體類指數近5日上漲3.2%，櫃買市場加權指數上漲1.45%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 半導體類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +3.2% +1.45%
近一月 +10.23% +7.65%
近三月 +12.73% +10.48%
近六月 +17.48% +21.42%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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