盤中速報 - 半導體類指數類股表現疲軟，跌幅2.05%，總成交額247.37億
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 12:19
台股今日半導體業類股表現疲軟，12日12:19相關指數下跌2.05%，總成交額247.37億元，大盤占比28.7%。
該產業上漲家數35、下跌家數52、平盤家數5。領跌個股宏碩系統(6895-TW)12日12:00股價下跌18元，報247.0元，跌幅6.79%。
半導體類指數近5日上漲3.2%，櫃買市場加權指數上漲1.45%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+3.2%
|+1.45%
|近一月
|+10.23%
|+7.65%
|近三月
|+12.73%
|+10.48%
|近六月
|+17.48%
|+21.42%
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