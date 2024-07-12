5年內完全禁止！德國將棄用華為與中興通訊5G技術

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:04

德國政府週四 (11 日) 表示，已跟大型電信商德國電信、Vodafone 和西班牙電信達成協議，要求他們 5 年內停止在 5G 移動基礎設施中使用華為和中興通訊的零組件。

德國內政部長 Nancy Faeser 表示，政府正在保護德國經濟的中樞神經系統，也是在對公民通訊、公司通訊和國家通訊予以保護。

德國政府與電信公司達成的相關協議分為兩個步驟。在第一階段，電新商預計 2026 年時在國家核心網路的 5G 數據中心淘汰華為和中興通訊等公司的技術。在第二階段，到 2029 年，中國製造商的天線、輸電線路和塔架部件也應該會被完全排除在外。

英國、丹麥、瑞典、拉脫維亞、愛沙尼亞和立陶宛等其他歐洲國家已經對華為和中興通訊零件實施禁令，美國早在 2019 年就開始對使用華為設備設限。

關於德國打算逐步將華為、中興等中國製造零件從 5G 網路中剝離一事，中國外交部發言人林劍週四指出，華為等中國通信企業在歐洲經營多年，為歐洲建設高品質通信基礎設施，創造大量就業和稅收，沒有任何證據表明其危害歐洲國家的國家安全。 將經貿科技問題政治化，只會破壞正常的技術交流合作，不符合任何一方的利益。

林劍還表示，希望德國尊重事實、理性決策，獨立作出符合自身利益和國際規則的決定，為包括中國在內的各國企業提供公平、透明、開放、非歧視的市場環境。