鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.53億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達8.73%

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 17:15

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅8.73%；BinaryX(BNX)24小時漲幅12%；LayerZero(ZRO)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：拳王幣(STX)24小時跌幅11.7%；TRU(TRU)24小時跌幅9.35%；Hifi Finance(HIFI)24小時跌幅7.68%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅46%；BarnBridge(BOND)近一週漲幅41.7%；Mdex(MDX)近一週漲幅22.1%。