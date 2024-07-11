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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.53億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達8.73%

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 17:15

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格58,256.01美元，24小時漲跌幅-0.81%；以太幣(ETH)現報價格3,122.9美元，24小時漲跌幅+1.15%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達13.53億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.83億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.56億美元。

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅8.73%；BinaryX(BNX)24小時漲幅12%；LayerZero(ZRO)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：拳王幣(STX)24小時跌幅11.7%；TRU(TRU)24小時跌幅9.35%；Hifi Finance(HIFI)24小時跌幅7.68%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅46%；BarnBridge(BOND)近一週漲幅41.7%；Mdex(MDX)近一週漲幅22.1%。

近一週跌幅：Notcoin(NOT)近一週跌幅43.4%；Celestia(TIA)近一週跌幅39.8%；Saga(SAGA)近一週跌幅34%。

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