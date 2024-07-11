25年前拿地 如今5折拋售？李嘉誠旗下東莞建案大降價

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-11 17:04

繼香港多個建案打折出售之後，香港首富李嘉誠旗下位於東莞的建案也開始降價拋售，引發市場熱議。

據《財聯社》周四（11 日）報導，日前市場傳出消息稱，李嘉誠旗下位於東莞的「海逸豪庭」建案，以 5 折價格拋售在售房源，最低單價人民幣（下同）1.3 萬元 / 平方公尺，首付 14 萬元起售，兩居室總價 90 萬元起售，三居室總價 120 萬元起。

對此，該建案銷售人員表示，近日確實推出部分團購優惠單位，「我們是現房銷售，打完折後建案銷售均價低至 1.4 萬元 / 平方公尺，目前 1～5 層都有房源在售」。

此前該建案銷售均價約 2.3 萬元～2.4 萬元 / 平方公尺，以此計算，該建案每平方公尺售價下降近 1 萬元。

房天下的數據數據，海逸豪庭的均價曾超過 3 萬元 / 平方公尺，由此計算，打折後價格相當於打了 5 折。

「此次優惠活動吸引了眾多客戶來訪參觀，兩天來訪客戶超過 250 組。」海逸豪庭在官微上說。據了解，該促銷活動截止日期為 7 月 14 日。

值得注意的是，海逸豪庭建案從拿地至今，已開發了 25 年。

公開資料顯示，1999 年和記黃埔拿下東莞厚街名為海逸豪庭的項目，總佔地約 7,000 畝，總建築面積達 200 萬平方公尺。因擁有 2,000 畝海逸高爾夫國際錦標級球場，該項目曾被稱為亞洲最大高爾夫別墅群。

然而，和記黃埔拿地後，並未立即進入開發程序，而是讓地皮閒置。

上述地皮被東莞市國土資源局曝出閒置時間為 31 個月至 95 個月不等，為此，東莞市國土資源局在 2006 年向和記黃埔下發了《徵收土地閒置費通知》，基於閒置地面積達 1,938.3 畝，該項目被徵收的閒置費總金額高達 7,915 萬元。

這是東莞市徵收土地閒置費以來，開出的最大一筆罰單。

「長實系進入中國進行地產開發一個顯著特點，就是通過緩慢開發、變相囤地，坐享土地升值收益」。中國房地產學會副會長陳國強曾表示。

儘管受到處罰，但該項目開發速度並未因此改善，至 2014 年，這個開發長達 15 年的項目進度才剛剛過半。

業界人士說，截至目前，海逸豪庭開發了三期，仍和記黃埔仍未開發完畢。

此次建案降價出售的原因，廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，以價換量是目前不少在售建案的共同營銷策略，但以價換量的幅度有所不同。

李宇嘉說，該建案近一年時間去化速度比較慢，大幅打折以提高銷售速度，是一種很正常的選擇。