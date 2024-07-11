鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.55億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達22.2%

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 10:15

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅22.2%；Mdex(MDX)24小時漲幅16.5%；BarnBridge(BOND)24小時漲幅11.6%。

24小時跌幅：1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時跌幅23.3%；TRU(TRU)24小時跌幅14.7%；拳王幣(STX)24小時跌幅12.6%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅46%；BarnBridge(BOND)近一週漲幅41.7%；Mdex(MDX)近一週漲幅22.1%。