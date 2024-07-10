晶鑚生醫上半年獲利有望優去年 自有品牌Q3取證拓展海外市場

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-10 19:55

晶鑚生醫 (6815-TW) 今 (10) 日召開法說會，總經理謝佳憲指出，6 月雖然受到缺貨影響，營收較 5 月減少，但仍較去年同期成長逾 4 成，今年上半年獲利有望優於去年同期。另外，旗下自有品牌預計第三季取證，有助拓展海外市場，有望助攻整體營運。

謝佳憲表示，晶鑚生醫今年積極布局海外市場，旗下美特拉拉提線材已經成功跨足中國市場，下半年可望拿到中國許可證後，搶得市場先機。除了中國，美特拉拉提線材也拓展至香港、泰國等東南亞國家。

新品方面也有新進度，晶鑚生醫研發新型的聚「雙旋」乳酸新品獲台灣首張 PDLLA 海外市場銷售許可，近期積極取證，期待第三季能盡快上市，順利在台灣取證後，泰國合作夥伴將隨後跟進申請 ThFDA。

晶鑚生醫說明，2023 年全球 (聚乳酸填充劑) 美容注射市場規模達 141 億美元，預計到 2033 年全球美容注射劑市場規模將上看 404 億美元。2024 年台灣醫美再生注射劑的市場規模約為新台幣 20 億元，中國市場規模則超過 200 億元，2025 至 2027 的年複合成長率 (CAGR) 達 28 至 31.2％。

晶鑚生醫今年完成醫美全產品線整合後，效益逐漸發酵，5 月營收達 9450 萬元寫歷史新高，6 月營收 8561 萬元，雖受到缺貨影響，月減 9.46%，但年增 41.6%，累計今年上半年營收 3.9 億元。展望下半年，將維持 5、6 月的成長動能。