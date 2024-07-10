盤後速報 - 上亞科技(6130)次交易(11)日除息0.5元，參考價35.1元
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:06
上亞科技(6130-TW)次交易(11)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為35.1元，相較今日收盤價35.60元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.4%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|35.60
|0.5
|1.4%
|0.0
|2015/07/23
|32.0
|2.0
|6.25%
|0.0
|2014/07/31
|46.5
|1.0
|2.15%
|0.0
|2013/07/22
|135.5
|3.2527
|2.4%
|0.0
|2002/08/06
|20.9
|0.0
|0.0%
|1.0
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