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鉅亨速報

盤後速報 - 上亞科技(6130)次交易(11)日除息0.5元，參考價35.1元

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:06

上亞科技(6130-TW)次交易(11)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為35.1元，相較今日收盤價35.60元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.4%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 35.60 0.5 1.4% 0.0
2015/07/23 32.0 2.0 6.25% 0.0
2014/07/31 46.5 1.0 2.15% 0.0
2013/07/22 135.5 3.2527 2.4% 0.0
2002/08/06 20.9 0.0 0.0% 1.0

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