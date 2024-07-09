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鉅亨速報

盤後速報 - 皇將(4744)下週(7月16日)除息0.1元，預估參考價23.95元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05

皇將(4744-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。

以今日(7月9日)收盤價24.05元計算，預估參考價為23.95元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.42%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

皇將(4744-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為製藥設備生產線。檢驗儀器生產線。生物技術服務。近5日股價上漲0%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 24.05 0.1 0.42% 0.0
2023/08/18 31.05 0.9331 3.01% 0.0
2022/08/15 28.05 1.1991 4.27% 0.0
2021/08/25 26.85 1.2 4.47% 0.0
2020/07/29 32.5 1.6353 5.03% 0.0

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