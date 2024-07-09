盤後速報 - 皇將(4744)下週(7月16日)除息0.1元，預估參考價23.95元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05
皇將(4744-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。
以今日(7月9日)收盤價24.05元計算，預估參考價為23.95元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.42%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
皇將(4744-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為製藥設備生產線。檢驗儀器生產線。生物技術服務。近5日股價上漲0%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/16
|24.05
|0.1
|0.42%
|0.0
|2023/08/18
|31.05
|0.9331
|3.01%
|0.0
|2022/08/15
|28.05
|1.1991
|4.27%
|0.0
|2021/08/25
|26.85
|1.2
|4.47%
|0.0
|2020/07/29
|32.5
|1.6353
|5.03%
|0.0
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