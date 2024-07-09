盤後速報 - 泓瀚(4741)下週(7月16日)除息1.8元，預估參考價37.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05
泓瀚(4741-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。
以今日(7月9日)收盤價39.60元計算，預估參考價為37.8元，息值合計為1.8元，股息殖利率4.55%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
泓瀚(4741-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為噴墨印刷、廣告設備及墨水生產。Micro LED, 半導體零配件,細胞染色,病毒檢測等噴墨製程代工。電子材料及特用化學品奈米化製造。近5日股價上漲1.28%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/16
|39.60
|1.8
|4.55%
|0.0
|2023/07/14
|36.8
|1.4
|3.8%
|0.0
|2022/07/08
|23.9
|0.8
|3.35%
|0.0
|2021/07/15
|24.8
|0.6
|2.42%
|0.0
|2020/06/30
|27.4
|1.5
|5.47%
|0.0
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