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鉅亨速報

盤後速報 - 泓瀚(4741)下週(7月16日)除息1.8元，預估參考價37.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05

泓瀚(4741-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。

以今日(7月9日)收盤價39.60元計算，預估參考價為37.8元，息值合計為1.8元，股息殖利率4.55%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

泓瀚(4741-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為噴墨印刷、廣告設備及墨水生產。Micro LED, 半導體零配件,細胞染色,病毒檢測等噴墨製程代工。電子材料及特用化學品奈米化製造。近5日股價上漲1.28%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 39.60 1.8 4.55% 0.0
2023/07/14 36.8 1.4 3.8% 0.0
2022/07/08 23.9 0.8 3.35% 0.0
2021/07/15 24.8 0.6 2.42% 0.0
2020/06/30 27.4 1.5 5.47% 0.0

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泓瀚39.60.00%

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