盤中速報 - 德宏(5475)急跌-3.18%報18.25元，成交5,320張
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:55
德宏(5475-TW)近5分K跌速3.18%，09日09:54報18.25元，成交5,320張，今日漲幅為6.41％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
德宏(5475-TW)近5日股價上漲20.35%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.74%。櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,378 張
- 外資買賣超：+1,378 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
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