盤中速報 - 吉茂(1587)大跌7.59%，報53.6元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:50
吉茂(1587-TW)09日09:50股價下跌4.4元，報53.6元，跌幅7.59%，成交688張。
吉茂(1587-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為有關各種車輛之金屬製水箱製造加工買賣內外銷。有關生產水箱之專用機械買賣內外銷。金屬、塑膠模具及水箱零件之加工、製造、買賣。
近5日股價下跌10.77%，集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-185 張
- 外資買賣超：-186 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：-234 張
- 融券增減：-121 張
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