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鉅亨速報

盤中速報 - 吉茂(1587)大跌7.59%，報53.6元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:50

吉茂(1587-TW)09日09:50股價下跌4.4元，報53.6元，跌幅7.59%，成交688張。

吉茂(1587-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為有關各種車輛之金屬製水箱製造加工買賣內外銷。有關生產水箱之專用機械買賣內外銷。金屬、塑膠模具及水箱零件之加工、製造、買賣。

近5日股價下跌10.77%，集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-185 張
  • 外資買賣超：-186 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張
  • 融資增減：-234 張
  • 融券增減：-121 張

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