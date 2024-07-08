search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 伯鑫(6904)次交易(9)日除息4.1元，參考價160.4元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:06

伯鑫(6904-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.1元。

首日參考價為160.4元，相較今日收盤價164.50元，息值合計為4.1元，股息殖利率2.49%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 164.50 4.1 2.49% 0.0
2023/07/18 150.0 3.7 2.47% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
伯鑫164.50.00%

鉅亨贏指標

了解更多

#V型反轉

中弱短強
伯鑫

66.67%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty