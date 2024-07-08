盤後速報 - 惠光(6508)次交易(9)日除息1元，參考價32.15元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:06
惠光(6508-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為32.15元，相較今日收盤價33.15元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.02%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|33.15
|1.0
|3.02%
|0.0
|2023/07/20
|37.6
|2.6851
|7.14%
|0.0
|2022/09/27
|45.4
|2.9864
|6.58%
|0.0
|2021/08/26
|30.75
|1.593
|5.18%
|0.0
|2020/08/27
|32.7
|1.8
|5.5%
|0.0
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