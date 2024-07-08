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鉅亨速報

盤後速報 - 惠光(6508)次交易(9)日除息1元，參考價32.15元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:06

惠光(6508-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為32.15元，相較今日收盤價33.15元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.02%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 33.15 1.0 3.02% 0.0
2023/07/20 37.6 2.6851 7.14% 0.0
2022/09/27 45.4 2.9864 6.58% 0.0
2021/08/26 30.75 1.593 5.18% 0.0
2020/08/27 32.7 1.8 5.5% 0.0

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惠光33.15-0.60%

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