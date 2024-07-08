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鉅亨速報

盤中速報 - 華通(2313)大漲7.08%，報87.7元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 10:38

華通(2313-TW)08日10:38股價上漲5.8元，報87.7元，漲幅7.08%，成交49,549張。

華通(2313-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為多層印刷電路板。

近5日股價上漲0.61%，集中市場加權指數上漲2.28%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-7,643 張
  • 外資買賣超：+39,287 張
  • 投信買賣超：-48,731 張
  • 自營商買賣超：+1,801 張
  • 融資增減：+884 張
  • 融券增減：+384 張

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