中國首台15兆瓦重型燃氣輪機上線 續朝80兆瓦邁進

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 14:52

中國東方電氣集團有限公司研製的國內首臺自主研製、代號 G15 的重型燃氣輪機上週四 (4 日) 在四川德陽舉行總裝下線儀式，為中國加快形成自主燃機譜系和優化能源結構提供支撐。這也是中國裝備製造業繼 50 兆瓦重型燃氣輪機 (代號 G50) 實現國産後的又一重要進展。

《環球時報》報導，燃氣輪機被譽為裝備製造業「皇冠上的明珠」，廣泛用於能源、航空航太、工業製造、海洋工程等領域，具有高功率密度、高效率及低排放的特性。

G15 不僅可用於熱電聯產、分散式能源、海上平台發電，還可以和光伏、儲能等綠色低碳技術耦合，構建可應用於醫院、學校、社區、工業園區等不同場景的「源、網、荷、儲」綜合能源運用場景。

該機組功率為 16.5 兆瓦、熱效率 35%，透平進口溫度約為攝氏 1170 度，相較於同功率的火力發電機組，一年可減少碳排放超過 15 萬噸，其聯合迴圈 1 小時的發電量超過 2.2 萬千瓦時，可以滿足 2500 個家庭 1 天的用電需求。

針對 G15 的高溫塗層，研製團隊採用了超音速火焰噴塗，攝氏 2000 度以上的高溫焰流，將粉末粒子加熱到熔融或半熔融狀態，以每秒 500 至 800 公尺的高速噴射至葉片等基材表面，進而形成組織均勻緻密的防護塗層。

針對燃燒器尾筒等異形件及部分間隙狹窄、結構複雜的部件，研製團隊還採用 3D 列印技術，解決其易變形、難加工等問題。

G15 是東方電氣繼 G50 成功後的又一突破，該機組的零組件多達 2 萬個，高度集成、體積小巧，不僅可用於熱電聯産、分佈式能源、海上發電，還可以和太陽能、儲能等綠色低碳技術耦合，建構各種小型化場景的「源網荷儲」綜合能源運用。

為在集成精度上提升，東方電氣集團將 5G、AI、工業大數據、精密鑄造、超音速火焰噴塗、3D 打印、工業機器人等深度融合，建成 9 條燃機智慧製造産線，實現透平葉片精鑄合格率超過 80%、轉子疊裝一次合格率 100%、總裝周期縮短 50%，燃機産能提升 400%。