盤中速報 - 光電類指數類股表現疲軟，跌幅2.28%，總成交額100.56億
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 10:04
台股今日光電業類股表現疲軟，08日10:04相關指數下跌2.28%，總成交額100.56億元，大盤占比12.73%。
該產業上漲家數14、下跌家數32、平盤家數2。領跌個股勝品(6556-TW)08日09:58股價下跌12元，報112.0元，跌幅9.68%。
光電類指數近5日上漲7.11%，櫃買市場加權指數上漲2.67%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|光電類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+7.11%
|+2.67%
|近一月
|+18.53%
|+7.38%
|近三月
|+20.91%
|+10.09%
|近六月
|+45.83%
|+21.7%
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