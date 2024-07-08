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鉅亨速報

盤中速報 - 光電類指數類股表現疲軟，跌幅2.28%，總成交額100.56億

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 10:04

台股今日光電業類股表現疲軟，08日10:04相關指數下跌2.28%，總成交額100.56億元，大盤占比12.73%。

該產業上漲家數14、下跌家數32、平盤家數2。領跌個股勝品(6556-TW)08日09:58股價下跌12元，報112.0元，跌幅9.68%。

光電類指數近5日上漲7.11%，櫃買市場加權指數上漲2.67%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 光電類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +7.11% +2.67%
近一月 +18.53% +7.38%
近三月 +20.91% +10.09%
近六月 +45.83% +21.7%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23867.551.32%
勝品112-9.68%

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