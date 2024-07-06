鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過27.46億美元，Gifto(GFT)24小時漲幅達17.1%

鉅亨網新聞中心 2024-07-06 17:15

24小時漲幅：Gifto(GFT)24小時漲幅17.1%；Frontier(FRONT)24小時漲幅5.46%；USDC(USDC)24小時漲幅0.02%。

24小時跌幅：LayerZero(ZRO)24小時跌幅44.3%；STMX(STMX)24小時跌幅31%；Dogwifhat(WIF)24小時跌幅26%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅52.2%；CTXC(CTXC)近一週漲幅43.1%；ether.fi(ETHFI)近一週漲幅39.4%。