鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過27.46億美元，Gifto(GFT)24小時漲幅達17.1%
鉅亨網新聞中心 2024-07-06 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格56,502美元，24小時漲跌幅+4.78%；以太幣(ETH)現報價格2,992.99美元，24小時漲跌幅+5.56%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達27.46億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達11.42億美元；USDC(USDC)24小時成交量達11.21億美元。
24小時漲幅：Gifto(GFT)24小時漲幅17.1%；Frontier(FRONT)24小時漲幅5.46%；USDC(USDC)24小時漲幅0.02%。
24小時跌幅：LayerZero(ZRO)24小時跌幅44.3%；STMX(STMX)24小時跌幅31%；Dogwifhat(WIF)24小時跌幅26%。
近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅52.2%；CTXC(CTXC)近一週漲幅43.1%；ether.fi(ETHFI)近一週漲幅39.4%。
近一週跌幅：BinaryX(BNX)近一週跌幅57.8%；LayerZero(ZRO)近一週跌幅40.4%；幻彩幣(CHR)近一週跌幅22.4%。
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