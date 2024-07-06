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鉅亨速報

盤中速報 - 艾達幣大漲8.08%，報0.3532美元

鉅亨網新聞中心 2024-07-06 16:20

艾達幣(ADA)在過去 24 小時內漲幅超過8.08%，最新價格0.3532美元，總成交量達0.49億美元，總市值126.39億美元，目前市值排名第 8 名。

近 1 日最高價：0.3587美元，近 1 日最低價：0.3199美元，流通供給量：35,743,229,857。

Cardano以太坊聯合創始人於2015年在瑞士創立，是成功採用「權益證明共識機制」 的大型區塊鏈之一，比起比特幣所仰賴的工作量證明 (Proof of Work) 演算法，權益證明 (Proof of Stake)更省能源。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-9.22%
  • 近 1 月：-23.90%
  • 近 3 月：-40.25%
  • 近 6 月：-33.29%
  • 今年以來：-44.05%

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