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鉅亨速報

盤中速報 - 幣安幣大漲8.01%，報507.2美元

鉅亨網新聞中心 2024-07-06 16:05

幣安幣(BNB)在過去 24 小時內漲幅超過8.01%，最新價格507.2美元，總成交量達2.13億美元，總市值749.78億美元，目前市值排名第 3 名。

近 1 日最高價：510.6美元，近 1 日最低價：456.1美元，流通供給量：147,565,934。

幣安幣是由Binance平台發行的功能型代幣，可以用來支付幣安交易所的手續費或參與投資活動。原先是部署在以太坊網絡上的ERC-20代幣，然而隨著幣安鏈主網發佈上線，現已今有三種BNB存在：幣安鏈的BEP-2；幣安智能鏈的BEP-20；以太坊的ERC-20。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-12.89%
  • 近 1 月：-30.19%
  • 近 3 月：-15.19%
  • 近 6 月：+61.46%
  • 今年以來：+58.37%

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