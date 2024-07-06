鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過43.6億美元，1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅達11.6%

鉅亨網新聞中心 2024-07-06 10:15

24小時漲幅：1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅11.6%；Enzyme(MLN)24小時漲幅9.76%；Manta(MANTA)24小時漲幅7.83%。

24小時跌幅：LayerZero(ZRO)24小時跌幅35.8%；Dogwifhat(WIF)24小時跌幅18.4%；STMX(STMX)24小時跌幅14.2%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅52.2%；CTXC(CTXC)近一週漲幅43.1%；ether.fi(ETHFI)近一週漲幅39.4%。