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鉅亨速報

盤後速報 - 皇鼎(5533)次交易(8)日除息1.2元，參考價23.1元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:05

皇鼎(5533-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

首日參考價為23.1元，相較今日收盤價24.30元，息值合計為1.2元，股息殖利率4.94%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/08 24.30 1.2 4.94% 0.0
2023/06/29 19.35 1.2 6.2% 0.0
2022/06/09 21.25 1.0 4.71% 0.0
2021/06/11 16.0 0.6 3.75% 0.0
2020/06/29 16.85 0.5 2.97% 0.0

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