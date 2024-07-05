盤後速報 - 皇鼎(5533)次交易(8)日除息1.2元，參考價23.1元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:05
皇鼎(5533-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
首日參考價為23.1元，相較今日收盤價24.30元，息值合計為1.2元，股息殖利率4.94%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/08
|24.30
|1.2
|4.94%
|0.0
|2023/06/29
|19.35
|1.2
|6.2%
|0.0
|2022/06/09
|21.25
|1.0
|4.71%
|0.0
|2021/06/11
|16.0
|0.6
|3.75%
|0.0
|2020/06/29
|16.85
|0.5
|2.97%
|0.0
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