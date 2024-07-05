盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅2.65%，總成交額3.74億
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 11:34
台股今日玻璃陶瓷類股表現強勁，05日11:34相關指數上漲2.65%，總成交額3.74億元，大盤占比0.11%。
該產業上漲家數2、下跌家數3、平盤家數0。領漲個股台玻(1802-TW)05日11:34股價上漲0.65元，報19.25元，漲幅3.49%。
玻璃陶瓷近5日下跌0.02%，集中市場加權指數上漲2.69%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|玻璃陶瓷
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.02%
|+2.69%
|近一月
|-0.04%
|+10.14%
|近三月
|+7.85%
|+15.66%
|近六月
|+2.46%
|+34.03%
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