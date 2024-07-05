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鉅亨速報

盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅2.65%，總成交額3.74億

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 11:34

台股今日玻璃陶瓷類股表現強勁，05日11:34相關指數上漲2.65%，總成交額3.74億元，大盤占比0.11%。

該產業上漲家數2、下跌家數3、平盤家數0。領漲個股台玻(1802-TW)05日11:34股價上漲0.65元，報19.25元，漲幅3.49%。

玻璃陶瓷近5日下跌0.02%，集中市場加權指數上漲2.69%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 玻璃陶瓷 集中市場加權指數
近一週 -0.02% +2.69%
近一月 -0.04% +10.14%
近三月 +7.85% +15.66%
近六月 +2.46% +34.03%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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