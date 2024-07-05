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鉅亨速報

盤中速報 - 電子零組件類指數類股表現強勁，漲幅2.1%，總成交額92.18億

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 10:49

台股今日電子零組件業類股表現強勁，05日10:49相關指數上漲2.1%，總成交額92.18億元，大盤占比11.62%。

該產業上漲家數87、下跌家數13、平盤家數5。領漲個股能率網通(8071-TW)05日10:49股價上漲2.2元，報24.2元，漲幅10%。

電子零組件類指數近5日上漲2.37%，櫃買市場加權指數上漲2.91%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 電子零組件類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +2.37% +2.91%
近一月 +1.84% +6.99%
近三月 +3.72% +8.78%
近六月 +18.45% +20.86%

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