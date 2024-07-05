Threads上線周年喜迎1.75億用戶將超越X？專家這樣說

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:26

臉書跟 Instagram 母公司 Meta(META-US) 執行長祖克柏近日在 Threads 上線一周年前夕表示，該平台全球每月活躍用戶數超過 1.75 億人，並形容是不平凡的一年。Threads 去年 7 月 5 日於蘋果 App 商店上架。

在市場看來，Threads 是一款跟前身為推特的 X 平台打對台的產品，兩者在操作介面上相當類似，包括點讚、關注者和基於用戶互動的資訊流，使用者也可以用 Instagram 帳號直接登錄，Threads 還曾被市場封為「推特殺手」。

Threads 去年 7 月 5 日推出時，開放 7 小時註冊用戶數量達到 1000 萬，上線第 5 天就超過 1 億，打敗 OpenAI 的 ChatGPT 成為史上用戶成長最快的應用程式，X 達成這一里程碑則花了 45 個月。

說起來，祖克柏推出 Threads 的時間點也有些巧妙，當時 X 平台正經歷一系列大刀闊斧的變動。

Threads 推出當天，代表 X 平台律師致函祖克柏指責 Threads「系統性、故意和非法盜用推特的商業秘密和其他智慧財產權」，Meta 對此回應稱「Threads 團隊中沒有人是推特的前員工。」

去年 7 月推特不斷發生系統故障，馬斯克稱這是因為有數百個組織在推特上進行極端級別的數據抓取，並採取一系列措施，像是一開始用戶必須登錄後才能查看推文，後來推特又宣佈要限制使用者每日推文瀏覽量，認證帳戶每天只能閱讀 6000 個貼文，未認證的帳戶每天能看 600 個貼文，新的未認證帳戶每天能看 300 個貼文。

推特在公佈上述決定後，不少使用者表示無法接受，甚至有網友稱「推特已死」。

在這樣的背景下，Threads 的上線可說是獲得天時、地利與人和，不滿的推特使用者跳槽使用新上線的 Threads。

不過，雖然上線一周年取得不錯成績，但專家認為，Threads 與 X 對比優勢並不那麼明顯。X 平台老闆馬斯克 5 月透露 X 擁有 6 億月活躍使用者，是 Threads 的三倍多。

事實上，除 Threads 和 X 之爭外，馬斯克和祖克柏在公開場合一直交鋒不斷。