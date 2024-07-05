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鉅亨速報

盤中速報 - 凌華(6166)急拉3.73%報86.1元，成交1,481張

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 09:49

凌華(6166-TW)近5分K漲速3.73%，05日09:49報86.1元，成交1,481張，今日漲幅為2.87％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

凌華(6166-TW)近5日股價上漲10.57%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦週邊上漲1.84%。集中市場加權指數上漲2.69%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-13 張
  • 外資買賣超：-170 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：+156 張
  • 融資增減：+254 張
  • 融券增減：+27 張

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