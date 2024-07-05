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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 08:49

1. 外資累計買超 5 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、新光金 (2888-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、國泰金 (2882-TW)、旺宏 (2337-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、新光金 (2888-TW)、國泰金 (2882-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
新光金 (2888-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、聯電 (2303-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、國泰金 (2882-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、聯電 (2303-TW)、新光金 (2888-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、群創 (3481-TW)

5. 外資當日 (04) 買超的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯電 (2303-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、群創 (3481-TW)
 

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新光金10.15-2.40%
國泰金61.41.15%
旺宏27.05-1.28%
聯電53.8-0.37%
群創14.85-0.34%
鴻海213.5-0.47%
元大台灣價值高息10.260.29%
統一台灣高息動能15.010.07%
群益台灣精選高息26.10.27%

鉅亨贏指標

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#營收創高股

偏強
新光金

81.25%

勝率
偏強
國泰金

80.65%

勝率

#動能指標下跌股

偏強
鴻海

75%

勝率

#V型反轉

偏強
旺宏

82.76%

勝率

#指標剛突破

偏強
國泰金

80.65%

勝率

#波段上揚股

偏強
國泰金

80.65%

勝率

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