2024世界AI大會召開 中國總理提三建議：願跟各國共同打造AI發展環境

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 11:15

2024 世界人工智慧大會暨人工智慧全球治理高級別會議週四 (4 日) 於上海登場，中國國務院總理李強出席開幕式並發表致詞，會後也跟與會外國嘉賓、國際組織代表一起逛展覽，並跟科研機構和企業負責人互動交流。

李強表示，2018 年首屆大會召開以來，人工智能的新技術不斷突破、新業態持續湧現、新應用加快拓展，已成為新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量，同時在法律、安全、就業、道德倫理等方面也面臨著一系列新課題。

李強指出，中國始終積極擁抱智能變革，大力推進 AI 創新發展，高度重視 AI 安全治理，實施了一系列務實舉措，發佈了《全球人工智慧治理倡議》，向第 78 屆聯合國大會提出了加強 AI 能力建設國際合作決議並獲得一致通過，為全球 AI 發展和治理作出積極探索，貢獻了建設性思路和方案。

李強強調，AI 發展迫切需要各國深入探討、凝聚共識，共抓機遇、共克挑戰。中國願與各國一道推動 AI 更好服務全球發展、增進人類福祉，共同走向更加美好的智能未來。

他提出三點建議，一是深化創新合作，釋放智能紅利。促進技術聯合攻關、數據跨境流動、設備自由貿易和設施互聯互通，加強基礎研究和人才交流合作，共同維護產業鏈供應鏈安全穩定，推動創新成果不斷湧現、產業發展持續突破、智能紅利更大釋放。

第二個建議是推動普惠發展，彌合智慧鴻溝。攜手打造開放、公平、非歧視的 AI 發展環境，幫助發展中國家加強能力建設，推進網路、算力、數據等普惠化，為廣大中小企業和普通民眾提供低門檻、低價格的 AI 服務，實現更大程度的數位包容。

第三個建議是加強協同共治，確保智慧向善。加強發展戰略、治理規則、技術標準等對接協調，推動建立普遍參與的國際機制，形成具有廣泛共識的治理框架和標準規範，確保 AI 發展安全、可靠、可控，始終符合人類根本利益和價值標準。