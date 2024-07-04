鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過27.19億美元，LayerZero(ZRO)24小時漲幅達23.5%
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格57,511.89美元，24小時漲跌幅-5.05%；以太幣(ETH)現報價格3,157.19美元，24小時漲跌幅-5.70%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達27.19億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達13.7億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.08億美元。
24小時漲幅：LayerZero(ZRO)24小時漲幅23.5%；CFX(CFX)24小時漲幅15.5%；JITO(JTO)24小時漲幅14.8%。
24小時跌幅：BETA(BETA)24小時跌幅22.7%；STMX(STMX)24小時跌幅2.98%；DOCK(DOCK)24小時跌幅2.11%。
近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅37.6%；CTXC(CTXC)近一週漲幅35.4%；PowerPool(CVP)近一週漲幅28.8%。
近一週跌幅：LayerZero(ZRO)近一週跌幅38.9%；MANTRA(OM)近一週跌幅26.3%；Akropolis(AKRO)近一週跌幅20.1%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 比特幣跌至兩個月低點 失守5.9萬美元關卡
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過24.42億美元，Ethereum Name Service(ENS)24小時漲幅達18.7%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.69億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達12.6%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.56億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達10%
鉅亨號貼文看更多
下一篇