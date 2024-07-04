鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過27.19億美元，LayerZero(ZRO)24小時漲幅達23.5%

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:15

24小時漲幅：LayerZero(ZRO)24小時漲幅23.5%；CFX(CFX)24小時漲幅15.5%；JITO(JTO)24小時漲幅14.8%。

24小時跌幅：BETA(BETA)24小時跌幅22.7%；STMX(STMX)24小時跌幅2.98%；DOCK(DOCK)24小時跌幅2.11%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅37.6%；CTXC(CTXC)近一週漲幅35.4%；PowerPool(CVP)近一週漲幅28.8%。