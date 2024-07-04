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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過27.19億美元，LayerZero(ZRO)24小時漲幅達23.5%

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:15

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格57,511.89美元，24小時漲跌幅-5.05%；以太幣(ETH)現報價格3,157.19美元，24小時漲跌幅-5.70%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達27.19億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達13.7億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.08億美元。

24小時漲幅：LayerZero(ZRO)24小時漲幅23.5%；CFX(CFX)24小時漲幅15.5%；JITO(JTO)24小時漲幅14.8%。

24小時跌幅：BETA(BETA)24小時跌幅22.7%；STMX(STMX)24小時跌幅2.98%；DOCK(DOCK)24小時跌幅2.11%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅37.6%；CTXC(CTXC)近一週漲幅35.4%；PowerPool(CVP)近一週漲幅28.8%。

近一週跌幅：LayerZero(ZRO)近一週跌幅38.9%；MANTRA(OM)近一週跌幅26.3%；Akropolis(AKRO)近一週跌幅20.1%。

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