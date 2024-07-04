盤後速報 - 菱光(8249)次交易(5)日除息1.09元，參考價29.06元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07
菱光(8249-TW)次交易(5)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.09元。
首日參考價為29.06元，相較今日收盤價30.15元，息值合計為1.09元，股息殖利率3.62%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/05
|30.15
|1.09198
|3.62%
|0.0
|2023/05/31
|31.85
|1.87793
|5.9%
|0.0
|2022/07/14
|21.95
|1.2885
|5.87%
|0.0
|2021/08/05
|29.05
|1.3
|4.48%
|0.0
|2020/07/09
|19.4
|1.2
|6.19%
|0.0
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