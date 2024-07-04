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鉅亨速報

盤後速報 - 菱光(8249)次交易(5)日除息1.09元，參考價29.06元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07

菱光(8249-TW)次交易(5)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.09元。

首日參考價為29.06元，相較今日收盤價30.15元，息值合計為1.09元，股息殖利率3.62%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/05 30.15 1.09198 3.62% 0.0
2023/05/31 31.85 1.87793 5.9% 0.0
2022/07/14 21.95 1.2885 5.87% 0.0
2021/08/05 29.05 1.3 4.48% 0.0
2020/07/09 19.4 1.2 6.19% 0.0

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