全球首家！比亞迪第800萬輛新能源車下線

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-04 14:17

中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 周四（4 日）舉行泰國工廠竣工暨第 800 萬輛新能源車下線儀式，「如今在泰國每賣出三輛電動車，就有一輛是比亞迪。」比亞迪董事長兼總裁王傳福在竣工儀式上表示。

據《證券時報》報導，今年 3 月 25 日，比亞迪成為全球首家達成第 700 萬輛新能源車下線的汽車品牌。7 月 4 日，比亞迪第 800 萬輛新能源車下線，而第 800 萬輛新能源車是比亞迪海豚，在比亞迪泰國羅勇府工廠下線。

比亞迪新能源車從 0 到 100 萬輛的跨越足足用了 13 年的時間。而 100 萬輛到 200 萬輛只用了 1 年，200 萬輛到 300 萬輛只用了半年……700 萬輛到 800 萬輛的跨越，只用了三個多月。

用泰國乘用車生產基地竣工後生產的汽車作為第 800 萬輛新能源車里程碑的載體，充分展現比亞迪拓展海外市場的企圖心。

去年比亞迪海外新能源乘用車銷量突破 24 萬輛，年增 337%，讓比亞迪成為去年新能源車出口最多的中國品牌。2024 年上半年，比亞迪累計出口 20.34 萬輛，較去年同期暴增 173.8%。

比亞迪在泰國的 27 家經銷商合作夥伴全部參加比亞迪泰國工廠竣工暨第 800 萬輛新能源車下線儀式。目前比亞迪在泰國一共有 115 家銷售網點，幾個月後，銷售網點將遍布泰國 77 個府。

泰國工廠是比亞迪全資投建的首座海外乘用車工廠，年產能 15 萬輛，生產車型主要銷售至泰國本土以及周邊東盟國家。

以比亞迪為代表的中國新能源車品牌正在迅速搶佔泰國市場。據泰國汽車協會統計，去年泰國電動車總掛牌量約 7.6 萬輛，佔掛牌總量的比率為 12%。銷量排名前十的品牌裡，中國品牌佔了八個，比亞迪 ATTO3 和比亞迪海豚分別是銷量第一和第三。