鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過24.42億美元，Ethereum Name Service(ENS)24小時漲幅達18.7%

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 10:15

24小時漲幅：Ethereum Name Service(ENS)24小時漲幅18.7%；Bonfida(FIDA)24小時漲幅16.3%；JITO(JTO)24小時漲幅15.9%。

24小時跌幅：BETA(BETA)24小時跌幅26.6%；BinaryX(BNX)24小時跌幅3.72%；MANTRA(OM)24小時跌幅1.63%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅37.6%；CTXC(CTXC)近一週漲幅35.4%；PowerPool(CVP)近一週漲幅28.8%。