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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過24.42億美元，Ethereum Name Service(ENS)24小時漲幅達18.7%

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 10:15

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格58,713.99美元，24小時漲跌幅-4.58%；以太幣(ETH)現報價格3,206.27美元，24小時漲跌幅-5.40%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達24.42億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.35億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.16億美元。

24小時漲幅：Ethereum Name Service(ENS)24小時漲幅18.7%；Bonfida(FIDA)24小時漲幅16.3%；JITO(JTO)24小時漲幅15.9%。

24小時跌幅：BETA(BETA)24小時跌幅26.6%；BinaryX(BNX)24小時跌幅3.72%；MANTRA(OM)24小時跌幅1.63%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅37.6%；CTXC(CTXC)近一週漲幅35.4%；PowerPool(CVP)近一週漲幅28.8%。

近一週跌幅：LayerZero(ZRO)近一週跌幅38.9%；MANTRA(OM)近一週跌幅26.3%；Akropolis(AKRO)近一週跌幅20.1%。

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