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鉅亨速報

盤中速報 - 光 電 業類股表現強勁，漲幅2.21%，總成交額102.83億

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 09:49

台股今日光電業類股表現強勁，04日09:49相關指數上漲2.21%，總成交額102.83億元，大盤占比7.18%。

該產業上漲家數42、下跌家數19、平盤家數7。領漲個股錸德(2349-TW)04日09:48股價上漲1.5元，報16.5元，漲幅10%。

光 電 業近5日上漲1.06%，集中市場加權指數上漲0.81%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 光 電 業 集中市場加權指數
近一週 +1.06% +0.81%
近一月 +8.75% +7.59%
近三月 +11.69% +13.94%
近六月 +13.97% +31.97%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23481.161.33%
錸德16.510.00%

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