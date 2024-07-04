盤中速報 - 光 電 業類股表現強勁，漲幅2.21%，總成交額102.83億
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 09:49
台股今日光電業類股表現強勁，04日09:49相關指數上漲2.21%，總成交額102.83億元，大盤占比7.18%。
該產業上漲家數42、下跌家數19、平盤家數7。領漲個股錸德(2349-TW)04日09:48股價上漲1.5元，報16.5元，漲幅10%。
光 電 業近5日上漲1.06%，集中市場加權指數上漲0.81%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|光 電 業
|集中市場加權指數
|近一週
|+1.06%
|+0.81%
|近一月
|+8.75%
|+7.59%
|近三月
|+11.69%
|+13.94%
|近六月
|+13.97%
|+31.97%
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