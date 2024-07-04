歷屆之最！2024世界AI大會今登場 首發逾50款大模型新品25款機器人

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 08:52

2024 世界人工智慧大會 (WAIC) 暨人工智慧全球治理高級別會議今 (4) 日在中國上海舉行，大會主題是「以共商促共用 以善治促善智」，包括 9 位圖靈獎、菲爾茲獎、諾貝爾獎得主和 88 位國內外院士等 200 位重磅嘉賓參加，逾千位全球產業領軍人物也將與會。

《財聯社》報導，今年大會進入第 7 個年頭，展覽規模、參展企業數、亮點展品數、首發新品數均創歷史最高。展覽面積超過 5.2 萬平方公尺，重點圍繞核心技術、智慧終端、應用賦能三大領域，聚焦大語言模型 (LLM)、算力、機器人、自動駕駛等重點領域，展示一批「AI+」創新應用最新成果以及首度發表一批備受矚目的創新產品。500 多家企業參展，市外企業和國際企業佔比逾 50%，展品數量超過 1500 項。

今年的會議論壇按照「1+3+10+X」架構煥新呈現，包含 1 場開幕式和全體會議，全球治理、產業發展、科學前沿 3 場主論壇，若干場行業論壇，涵蓋 AI 倫理治理、大模型、數據、算力、具身智慧、新型工業化、自動駕駛、投融資、教育與人才等重點議題，全面體現 AI 向善、國際合作、共治共用的價值導向。

需要強調的是，今年大會將顯著加大對 AI 全球治理及國際合作的關注，並將召開 AI 全球治理高級別會議，邀請各國政府和產學研代表出席，打造 AI 全球治理的高級別「議事廳」。此外，大會還將立足全球視野，精心呈現 8 個 AI 治理的高級別論壇，重點關注 AI 安全與價值對齊、隱私計算、智慧社會治理等細分主題。

AI 大模型在這兩年發展突飛猛進。本屆大會將現場展示百款 LLM，首度發表逾 50 款 LLM 新品，其中包括百度、阿里巴巴、騰訊、華為、商湯科技、三大營運商、星環科技等大廠，又有 Minimax、百川智慧、智譜 AI、階躍星辰等新創公司。

智能機器人方面，本屆大會展覽重點打造人形機器人專區，將展出 25 款人形機器人，並發佈全球首個全尺寸開源公版人形機器人青龍，以及國內首個全尺寸人形機器人開源社區，特斯拉將首度發表 Optimus 二代，宇樹科技展示國內首款實現奔跑功能的全尺寸通用人形機器人 H1。 傅利葉、達闥、雲深處科技等企業也將帶來逾 20 款智能機器人。

AI 技術快速發展為經濟社會發展帶來巨大紅利，同時也帶來深度偽造、隱私保護、智慧財產權爭議等諸多風險挑戰。促進 AI 開發與安全，AI 的全球治理和倫理問題是無法避免的重大課題，亟需通過對話與合作凝聚共識。

去年 10 月，中國國家主席習近平宣佈提出《全球人工智慧治理倡議》，圍繞 AI 發展、安全、治理三方面系統闡述 AI 治理的中國方案，就各方普遍關切的問題提出建設性解決思路，為相關國際討論和規則制定提供了藍本，得到國際社會的高度評價。

對於 AI 全球治理，中國主張堅持廣泛參與、協商一致原則，在充分尊重各國政策和實踐差異性的基礎上，推動多利益攸關方積极參與，形成廣泛國際共識。

為建立有效合作機制共同應對 AI 帶來的全球性問題，北京大學公共衛生學院生物統計系系主任、北京大學講席教授周曉華表示，要建立一套共同的國際規範和標準，涵蓋 AI 發展、部署、監管、隱私和數據保護等，確保在該規範和標準的基礎上推進 AI 技術應用。要開發和推廣國際認可的 AI 倫理和法律框架，包括數據保護、隱私權、演算法透明度和責任歸屬等問題的指導原則。

近年來，上海也在 AI 治理領域不斷探索和創新，推出並實施我國首部 AI 省級地方性法規《上海市促進人工智慧產業發展條例》，探索建構系統化治理框架，統籌 AI 發展與安全，推動上海在 AI 標準領域先試先行，發佈 AI 標準化體系建設指導意見，努力培育 AI 高水準「上海標準」。