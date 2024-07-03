外資轉買92億元 買盤橫掃金融股 僅兆豐、中信金慘遭拋出

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-03 18:14

台股今 (3) 日由台積電領漲，加上金融族群助攻，再度站回 23000 點關卡，終場漲 293.06 點，收在最高 23172.43 點，成交量 4967.48 億元。三大法人今天合計買超 197.9 億元，外資與投信皆青睞金融股，其中聯手敲進開發金逾 16 萬張。

觀察三大法人今天籌碼動向，三大法人同站買方，外資回頭買超 92.67 億元，投信買超 77.65 億元，自營商也同步回補 27.58 億元，三大法人合計買超 197.9 億元。

外資今天偏愛金融族群，大舉加碼新光金 7 萬張，開發金 5.7 萬張，臺企銀 3.3 萬張，國泰金 2.6 萬張，台新金 2.4 萬張，三商壽 2.1 萬張，彰銀 1.9 萬張，元大金 1.5 萬張，富邦金 1.5 萬張。另外，也買超聯電 2.8 萬張，南亞科 1.8 萬張。

外資今天雖然青睞多檔金融股，但兆豐金慘遭外資減碼 2.7 萬張，中信金同樣遭賣超 2.2 萬張，成為外資今天賣超的第一名與第二名。此外，外資也賣超台灣大 1.7 萬張，遠傳 1.7 萬張，長榮航 1.6 萬張，寶成 1.4 萬張，友達 1.1 萬張，神基 1 萬張，光寶科 9465 張，鴻海 9224 張。

投信今天加碼多檔金融股，買超開發金最多，高達 9.3 萬張，同時也買超兆豐金 7.5 萬張，國泰金 2.4 萬張，國票金 8829 張，中信金 7275 張。投信也買超台灣大 3 萬張，遠傳 2 萬張，寶成 2 萬張，亞泥 1.6 萬張，聯電 1.3 萬張，緯創 1.1 萬張，長榮航 1.1 萬張。