鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.69億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達12.6%

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:15

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅12.6%；Ethereum Name Service(ENS)24小時漲幅12.9%；Lido DAO(LDO)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：BinaryX(BNX)24小時跌幅18.6%；Omni Network(OMNI)24小時跌幅12.1%；LayerZero(ZRO)24小時跌幅9.61%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅28.4%；CTXC(CTXC)近一週漲幅27.1%；FET(FET)近一週漲幅25.4%。