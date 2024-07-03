search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 閎暉(3311)下週(7月10日)除息1.2元，預估參考價38.4元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05

閎暉(3311-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(7月3日)收盤價39.60元計算，預估參考價為38.4元，息值合計為1.2元，股息殖利率3.03%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

閎暉(3311-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為按鍵及模組產品。機構整合元件。近5日股價下跌0.25%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/10 39.60 1.2 3.03% 0.0
2023/07/18 34.8 0.6 1.72% 0.0
2022/07/29 33.1 0.47 1.42% 0.0
2016/08/09 16.799999 0.59 3.51% 0.0
2015/08/11 18.9 1.2669 6.7% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23172.431.28%
閎暉39.60.25%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty