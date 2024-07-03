盤後速報 - 閎暉(3311)下週(7月10日)除息1.2元，預估參考價38.4元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05
閎暉(3311-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(7月3日)收盤價39.60元計算，預估參考價為38.4元，息值合計為1.2元，股息殖利率3.03%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
閎暉(3311-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為按鍵及模組產品。機構整合元件。近5日股價下跌0.25%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/10
|39.60
|1.2
|3.03%
|0.0
|2023/07/18
|34.8
|0.6
|1.72%
|0.0
|2022/07/29
|33.1
|0.47
|1.42%
|0.0
|2016/08/09
|16.799999
|0.59
|3.51%
|0.0
|2015/08/11
|18.9
|1.2669
|6.7%
|0.0
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