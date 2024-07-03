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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.56億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達10%

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 10:15

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格61,538.8美元，24小時漲跌幅-2.51%；以太幣(ETH)現報價格3,388.99美元，24小時漲跌幅-1.96%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達12.56億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.58億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.19億美元。

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅10%；CTXC(CTXC)24小時漲幅12.9%；Enzyme(MLN)24小時漲幅7.96%。

24小時跌幅：BinaryX(BNX)24小時跌幅26.5%；Akropolis(AKRO)24小時跌幅14.3%；Omni Network(OMNI)24小時跌幅9.66%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅28.4%；CTXC(CTXC)近一週漲幅27.1%；FET(FET)近一週漲幅25.4%。

近一週跌幅：LayerZero(ZRO)近一週跌幅51.5%；Akropolis(AKRO)近一週跌幅33.5%；BETA(BETA)近一週跌幅32.4%。

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