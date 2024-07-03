鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.56億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達10%

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅10%；CTXC(CTXC)24小時漲幅12.9%；Enzyme(MLN)24小時漲幅7.96%。

24小時跌幅：BinaryX(BNX)24小時跌幅26.5%；Akropolis(AKRO)24小時跌幅14.3%；Omni Network(OMNI)24小時跌幅9.66%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅28.4%；CTXC(CTXC)近一週漲幅27.1%；FET(FET)近一週漲幅25.4%。