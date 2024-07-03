search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 川寶(1595)大漲9.52%，報41.4元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 10:14

川寶(1595-TW)03日10:14股價上漲3.6元，報41.4元，漲幅9.52%，成交200張。

川寶(1595-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。設計、研發、生產CCD自動對位曝光機。

近5日股價上漲1.2%，櫃買市場加權指數上漲2.93%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-6 張
  • 外資買賣超：-6 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+13 張
  • 融券增減：0 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23085.610.90%
川寶41.559.92%

鉅亨贏指標

了解更多

#突破區間

偏強
川寶

56.25%

勝率

#長紅K線突破盤整

偏強
川寶

56.25%

勝率

#均線指標上攻

偏強
川寶

56.25%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty