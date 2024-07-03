盤中速報 - 川寶(1595)大漲9.52%，報41.4元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 10:14
川寶(1595-TW)03日10:14股價上漲3.6元，報41.4元，漲幅9.52%，成交200張。
川寶(1595-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。設計、研發、生產CCD自動對位曝光機。
近5日股價上漲1.2%，櫃買市場加權指數上漲2.93%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6 張
- 外資買賣超：-6 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+13 張
- 融券增減：0 張
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