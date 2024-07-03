盤中速報 - 穎漢(4562)急拉3.18%報58.3元，成交7,007張
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 09:10
穎漢(4562-TW)近5分K漲速3.18%，03日09:10報58.3元，成交7,007張，今日漲幅為6.19％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
穎漢(4562-TW)近5日股價上漲10.91%，所屬產業為電機機械，相關電機機械下跌0.74%。集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,460 張
- 外資買賣超：+1,459 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：-77 張
- 融券增減：+315 張
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