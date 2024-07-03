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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.03%，總成交額13.63億

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 09:05

台股今日其他電子業類股表現強勁，03日09:05相關指數上漲2.03%，總成交額13.63億元，大盤占比14.77%。

該產業上漲家數36、下跌家數8、平盤家數3。領漲個股倚強科(3219-TW)03日09:05股價上漲6.3元，報69.6元，漲幅9.95%。

其他電子類指數近5日上漲3.43%，櫃買市場加權指數上漲2.93%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 其他電子類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +3.43% +2.93%
近一月 +7.55% +7.1%
近三月 +13.32% +8.38%
近六月 +53.54% +18.4%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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