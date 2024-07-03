盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.03%，總成交額13.63億
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 09:05
台股今日其他電子業類股表現強勁，03日09:05相關指數上漲2.03%，總成交額13.63億元，大盤占比14.77%。
該產業上漲家數36、下跌家數8、平盤家數3。領漲個股倚強科(3219-TW)03日09:05股價上漲6.3元，報69.6元，漲幅9.95%。
其他電子類指數近5日上漲3.43%，櫃買市場加權指數上漲2.93%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+3.43%
|+2.93%
|近一月
|+7.55%
|+7.1%
|近三月
|+13.32%
|+8.38%
|近六月
|+53.54%
|+18.4%
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