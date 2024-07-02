盤後速報 - 台境(8476)下週(7月9日)除權息2.4元，預估參考價60.49元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:06
台境(8476-TW)下週(7月9日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2.2元，股票股利0.2元，合計股利2.4元。
以今日(7月2日)收盤價63.90元計算，預估參考價為60.49元，權息值合計為3.41元，股息殖利率3.44%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
台境(8476-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為環境保護工程顧問與施工。土方資源再利用處理。環境檢測採樣及檢驗。近5日股價上漲3.9%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|63.90
|2.2
|3.44%
|0.2
|2023/07/03
|70.7
|2.15
|3.04%
|0.65
|2018/08/20
|19.25
|0.0
|0.0%
|0.5019
|2017/08/03
|52.900002
|0.5463
|1.03%
|0.6374
|2016/07/11
|48.259998
|0.1
|0.52%
|0.9
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