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鉅亨速報

盤後速報 - 台境(8476)下週(7月9日)除權息2.4元，預估參考價60.49元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:06

台境(8476-TW)下週(7月9日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2.2元，股票股利0.2元，合計股利2.4元。

以今日(7月2日)收盤價63.90元計算，預估參考價為60.49元，權息值合計為3.41元，股息殖利率3.44%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

台境(8476-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為環境保護工程顧問與施工。土方資源再利用處理。環境檢測採樣及檢驗。近5日股價上漲3.9%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 63.90 2.2 3.44% 0.2
2023/07/03 70.7 2.15 3.04% 0.65
2018/08/20 19.25 0.0 0.0% 0.5019
2017/08/03 52.900002 0.5463 1.03% 0.6374
2016/07/11 48.259998 0.1 0.52% 0.9

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