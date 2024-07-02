持續推動新質生產力！中石油等9央企成立深層超深層油氣勘探開發創新聯合體

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 15:03

繼 21 家中央企業主導建設 24 個創新聯合體後，中國又一個創新聯合體在上週四 (6 月 28 日) 成立，是由中國國務院國資委指導，中國石油(601857-CN) 、中國石化中國石化 (600028-CN) 等 9 家央企共同組建的深層超深層油氣勘探開發領域創新聯合體

《券商中國》報導，該聯合體由中國石油、中國石化、航太科工、中國電科、國機集團、東方電氣集團、中國寶武、中國五礦、中國機械總院等 9 家央企共同組建，聚焦超深層常規油氣、深層頁岩油氣和深層煤岩氣的勘探開發，開闢陸上深層超深層油氣重大戰略接替新領域。

中國石油集團黨組成員、副總經理任立新在會上表示，中國石油將加快推動形成未來深地油氣產業新質生產力。國務院國資委科技創新局副局長方磊希望各央企加快培育發展未來產業，加快形成新質生產力。

中國工程院院士郭旭升曾表示，近年中國不斷加大陸上深層、超深層油氣勘探開發力度。中國乃至全球新增油氣儲量主要來源於深層，中國埋深大於 4500 米的油氣資源量佔全中國油氣資源總量的三分之一以上，深地探測的重大突破將帶動相關產業的發展，包括高端製造、先進材料和核心軟體等。

創新聯合體的成立意義重大，是央企培育新質生產力的重要探索。中國國務院國資委日前已啟動第三批中央企業創新聯合體建設，加上前兩批創新聯合體，共有 21 家中央企業牽頭建設 24 個創新聯合體。

根據中國國務院國資委消息，上月已啟動第三批央企創新聯合體建設，圍繞戰略性新興產業和未來產業等重點領域，在工業軟體、工業母機、算力網路、新能源、先進材料、碳捕捉利用等方向組織央企續建 3 個、新建 17 個創新聯合體。

2024 年是國有企業改革深化提升行動落地實施的關鍵之年，新質生產力引領經濟增長新動能，成為資本市場關注重點。從機構觀點來看，「新質生產力」有望成為下半年市場主線。

油氣產業雖是傳統產業，新質生產力亦能為行業賦能。浦銀安盛權益投資部李浩玄表示，新質生產力並非局限於新興領域，同樣適用於傳統行業。透過技術創新和效率提升，傳統產業也能煥發新生，成為新質生產力的一部分。中國在新質生產力競爭中的優勢在於龐大並且齊全的產業鏈和供應鏈，這些為創新提供了很可觀的空間。

報導還指出，今年上半年甫結束，各大券商、公募基金密集舉行中期策略會，對下半年 A 股市場走勢及後續投資策略做出研判，當中不難發現新質生產力成為高頻詞彙，在機構中期策略中被提及多次。

關於下半年 A 股的投資策略，博時基金權益投資一部總經理曾豪認為，新質生產力是可進行配置的主線之一。在中國經濟由資本和人口增長驅動轉向技術創新驅動的大趨勢下，新質生產力相關行業具有巨大的投資潛力。細分來看，AI 產業趨勢無論在海外還是在國內都在持續演繹，相關科技企業基本面持續向好。此外，低空經濟、創新藥等行業也不斷迎來利好政策。

銀河證券首席經濟學家、研究院院長章俊指出，數位經濟代表的新質生產力將引領中國經濟增長新動能，天風證券研究總經理助理、策略首席分析師吳開達也說，新質生產力是人類進入新社會發展階段的先進生產力。從 PE-G 的角度來看，科技行業各細分領域估值適中，獲利增速較快。新質生產力公募持股除電子外均處於相對低位。