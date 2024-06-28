鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.72億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達22.4%

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:15

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅22.4%；PowerPool(CVP)24小時漲幅11.7%；CTXC(CTXC)24小時漲幅13.7%。

24小時跌幅：LayerZero(ZRO)24小時跌幅27.2%；Ethereum Name Service(ENS)24小時跌幅21.7%；Enzyme(MLN)24小時跌幅19.5%。

近一週漲幅：金屬幣(MTL)近一週漲幅20.1%；Lido DAO(LDO)近一週漲幅17.8%；Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅16.2%。