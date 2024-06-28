鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.72億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達22.4%
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格62,892.44美元，24小時漲跌幅+2.12%；以太幣(ETH)現報價格3,482.8美元，24小時漲跌幅+2.56%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達13.72億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.11億美元；USDC(USDC)24小時成交量達6.42億美元。
24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅22.4%；PowerPool(CVP)24小時漲幅11.7%；CTXC(CTXC)24小時漲幅13.7%。
24小時跌幅：LayerZero(ZRO)24小時跌幅27.2%；Ethereum Name Service(ENS)24小時跌幅21.7%；Enzyme(MLN)24小時跌幅19.5%。
近一週漲幅：金屬幣(MTL)近一週漲幅20.1%；Lido DAO(LDO)近一週漲幅17.8%；Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅16.2%。
近一週跌幅：BETA(BETA)近一週跌幅109%；Akropolis(AKRO)近一週跌幅32.4%；Voyager Token(VGX)近一週跌幅29.9%。
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