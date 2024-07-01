盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅2.07%，總成交額2.91億
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 11:19
台股今日化學工業類股表現強勁，01日11:19相關指數上漲2.07%，總成交額2.91億元，大盤占比0.36%。
該產業上漲家數9、下跌家數2、平盤家數2。領漲個股晶呈科技(4768-TW)01日11:18股價上漲13元，報245.0元，漲幅5.6%。
化學股價指數近5日上漲0.51%，櫃買市場加權指數上漲0.96%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+0.51%
|+0.96%
|近一月
|+2.18%
|+5.98%
|近三月
|+6.05%
|+8.42%
|近六月
|+13.1%
|+16.81%
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