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鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造類股表現強勁，漲幅2.12%，總成交額21.98億

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 10:19

台股今日建材營造業類股表現強勁，01日10:19相關指數上漲2.12%，總成交額21.98億元，大盤占比1.32%。

該產業上漲家數48、下跌家數6、平盤家數1。領漲個股皇昌(2543-TW)01日10:19股價上漲3.9元，報47.75元，漲幅8.89%。

建材營造近5日下跌2.19%，集中市場加權指數下跌0.95%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 建材營造 集中市場加權指數
近一週 -2.19% -0.95%
近一月 +2.04% +7.81%
近三月 +22.22% +13.49%
近六月 +39.63% +28.45%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23173.530.61%
皇昌47.658.67%

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