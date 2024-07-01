盤中速報 - 建材營造類股表現強勁，漲幅2.12%，總成交額21.98億
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 10:19
台股今日建材營造業類股表現強勁，01日10:19相關指數上漲2.12%，總成交額21.98億元，大盤占比1.32%。
該產業上漲家數48、下跌家數6、平盤家數1。領漲個股皇昌(2543-TW)01日10:19股價上漲3.9元，報47.75元，漲幅8.89%。
建材營造近5日下跌2.19%，集中市場加權指數下跌0.95%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造
|集中市場加權指數
|近一週
|-2.19%
|-0.95%
|近一月
|+2.04%
|+7.81%
|近三月
|+22.22%
|+13.49%
|近六月
|+39.63%
|+28.45%
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