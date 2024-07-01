鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.14億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達11.3%

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅11.3%；Bluzelle(BLZ)24小時漲幅4.94%；LeverFi(LEVER)24小時漲幅1.7%。

24小時跌幅：Ethereum Name Service(ENS)24小時跌幅26.2%；LayerZero(ZRO)24小時跌幅26%；BinaryX(BNX)24小時跌幅16.2%。

近一週漲幅：金屬幣(MTL)近一週漲幅20.1%；Lido DAO(LDO)近一週漲幅17.8%；Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅16.2%。