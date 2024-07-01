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鉅亨速報

盤中速報 - 生技醫療類股表現強勁，漲幅2.18%，總成交額9.83億

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 09:49

台股今日生技醫療業類股表現強勁，01日09:49相關指數上漲2.18%，總成交額9.83億元，大盤占比0.99%。

該產業上漲家數25、下跌家數11、平盤家數6。領漲個股泰福-KY(6541-TW)01日09:49股價上漲4.55元，報50.2元，漲幅9.97%。

生技醫療近5日上漲5.59%，集中市場加權指數下跌0.95%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 生技醫療 集中市場加權指數
近一週 +5.59% -0.95%
近一月 +12.05% +7.81%
近三月 +15.67% +13.49%
近六月 +17.01% +28.45%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23177.280.63%
泰福-KY50.29.97%

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