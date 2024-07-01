盤中速報 - 生技醫療類股表現強勁，漲幅2.18%，總成交額9.83億
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 09:49
台股今日生技醫療業類股表現強勁，01日09:49相關指數上漲2.18%，總成交額9.83億元，大盤占比0.99%。
該產業上漲家數25、下跌家數11、平盤家數6。領漲個股泰福-KY(6541-TW)01日09:49股價上漲4.55元，報50.2元，漲幅9.97%。
生技醫療近5日上漲5.59%，集中市場加權指數下跌0.95%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|生技醫療
|集中市場加權指數
|近一週
|+5.59%
|-0.95%
|近一月
|+12.05%
|+7.81%
|近三月
|+15.67%
|+13.49%
|近六月
|+17.01%
|+28.45%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 辛耘(3583)股價拉至漲停，漲停價388.5元，成交7,601張
- 盤中速報 - 西柏(3541)急跌-3.03%報31.0元，成交83張
- 盤中速報 - 三發地產(9946)大漲7.3%，報44.1元
- 盤中速報 - 全譜(6228)大漲7.07%，報44.65元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇