盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.2%，總成交額3.01億
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 09:49
台股今日電子通路業類股表現強勁，01日09:49相關指數上漲2.2%，總成交額3.01億元，大盤占比0.82%。
該產業上漲家數11、下跌家數2、平盤家數2。領漲個股巨虹(8084-TW)01日09:48股價上漲9.5元，報116.5元，漲幅8.88%。
電子通路類指數近5日下跌0.01%，櫃買市場加權指數上漲0.96%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-0.01%
|+0.96%
|近一月
|+3.62%
|+5.98%
|近三月
|+19.74%
|+8.42%
|近六月
|+30.72%
|+16.81%
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