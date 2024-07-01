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鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.2%，總成交額3.01億

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 09:49

台股今日電子通路業類股表現強勁，01日09:49相關指數上漲2.2%，總成交額3.01億元，大盤占比0.82%。

該產業上漲家數11、下跌家數2、平盤家數2。領漲個股巨虹(8084-TW)01日09:48股價上漲9.5元，報116.5元，漲幅8.88%。

電子通路類指數近5日下跌0.01%，櫃買市場加權指數上漲0.96%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 電子通路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -0.01% +0.96%
近一月 +3.62% +5.98%
近三月 +19.74% +8.42%
近六月 +30.72% +16.81%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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